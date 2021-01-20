20 Ocak Çarşamba Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 167 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 328'e yükseldi.

Toplamda 27 milyon 698 bin 556 test yapıldı. Bugün yapılan 175 bin 133 testten 6 bin 818 yeni vaka sayısı, 761 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 399 bin 781 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 277 bin 987'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.