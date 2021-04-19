20 Nisan Salı Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 binlerde!

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırdı. 19 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi. Vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 48 bin 947 oldu. Öte yandan artışın önüne geçilemediği vefatlarda, bugün kaydedilen 341 vefat sayısı en büyük rekor olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 49 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 48 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 319 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

ÖLÜM SAYILARI REKOR KIRIYOR

Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 318 kişi hayatını kaybederken, 3101'i semptomatik olmak üzere 55 bin 802 yeni vaka tespit edilmişti. Öte yandan dün açıklanan 318 vefat sayısı ile kırılan rekorun ardından bugün, ilk kez 341 rakamına ulaşılarak en büyük vefat rekoru kırıldı.