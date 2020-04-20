20 NİSAN 2020 Pazartesi 2020 Korona Virüs Vaka Sayıları ve Ölüm Sayıları Türkiye Corona Virüs Detayları

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 20 Nisan 2020 Pazartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 20 Nisan 2020 Pazartesi ve 21 Nisan 2020 Salı Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 20 NİSAN 2020 Pazartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 20 NİSAN 2020 PAZARTESİ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, Sivas, Yozgat, Amasya, Çorum, Hatay, Erzurum, Edirne, Nevşehir, Niğde,Malatya corona virüsünden kaç kişi yaşamını yitirdi 20 NİSAN 2020 PAZARTESİ VE 21 NİSAN 2020 SALI Son Dakika

Corona virüsü tüm dünyayı tehdi ti ile sarmaya devam ederken.Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1,5 milyonu geçti malesef..

Sağlığına kavuşan hasta sayımız yakında 10.000'in üzerini buldu . Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı içerisinde denge oluşmuş bir halde . Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde en azı buluyor . İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Sağlık için Bu Virüse Karşı savaşmak için evde kalın, kalamıyorsanızda tedbiri en üst düzeyde alın lütfen !!

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

BUGÜNKÜ YAPILAN Koronavirüs TEST SAYISI: 39,703

BUGÜNKÜ Korona Virüs VAKA SAYISI: 4,674

BUGÜNKÜ Korona Virüs ÖLÜM SAYISI: 123

BUGÜNKÜ Korona Virüs İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1,454

Vaka sayısındaki çoğalma hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış şekli de sabit kalma halini sürdürüyor . 875’i son 24 saatte geçerli olmak üzere 5.674 hastamız taburcu oldu. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü hayata geçirdik .

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Dünakşam saatlerinde yaptığı açıklama netiesinde ; Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in baya üzerini bulurken . Tedavide önemli üstünlüklerimiz bulunmakta . Artan test sayımıza karşınyeni arttırılan vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü YENİ vaka sayısıönceki günlere bakarak düşmüş 3,977 olmuştu ölüm sayısı ise 127 olmuştu.

Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 90,980 oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden

sayımız ise yükselerek şuana kadar toplamda 2140 olurken, Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise şuanakadar toplamda 13,430 oldu.

Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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