20 Mayıs Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

20 Mayıs 2021 burç yorumları herkesi farklı şekilde yönlendiriyor. Kimisi burçlardan aşk hayatıyla ilgili ipucu alıyor kimisi ise burçlara kariyer odaklı bakıyor. Günlük burç yorumları hareketliliğe dikkat çekiyor. 20 Mayıs Çarşamba günü Koç burcu beklemediği bir sabaha uyanabilir, Boğa burcu ise bugünlerde sürpriz gelişmelerle karşılaşabilir. 20 Mayıs 2021 Perşembe günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatımızda belirli bir alana yoğunlaşmak ve düzenlemelerle uğraşmak adına uygun bir gündeyiz. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak için de uygun bir gündeyiz. Güneş bugün İkizler burcuna geçiyor. Venüs Satürn üçgen açısının kesinleşeceği bugün ikili ilişkilerimizde sağlam temeller atmak adına harekete geçebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. İşte 20 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

20 Mayıs 2021 Perşembe günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Çalışma hayatında belirli bir alana yoğunlaşman iyi olabilir. Sabah erken saatlerde beklenmedik haberler rutinini değiştirmene sebep olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarına karşı aşırı eleştirel tutumun onları bunaltabilir. İşine yarayacak sürpriz gelişmeler bugünlerde karşına çıkabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Perşembe günü evde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin. Düzenlemelerle uğraşmak, yarım kalan işlerini tamamlamak için uygun bir gündesin. Güneş bugün senin burcuna geçiyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Perşembe günü boyunca bilgi ve iletişim alanında üretken olmak adına adımlar atıyorsun. Aldığın eğitimler varsa bugün bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay'ın Başak burcunda ilerleyeceği perşembe günü boyunca parasal konularda belirli bir alana yoğunlaşmak isteyebilirsin. Özgürlük konuları önemli hale gelebilir zira Ay ile Uranüs arasındaki etkileşim akşam saatlerinde kesinleşiyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Üretken olmak istediğin bir zaman dilimindesin. Ay tüm gün senin burcunda hareket ederken bireysel konularını öne çıkartıyor. Sağlığına özen gösteriyorsun.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugünlerde kendi başına izole kalmak ve ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin. Arka planda kalmasını istediğin birçok konuda önemli adımlar atabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde organizasyon konusunda hayli beceriklisin. Sabah saatlerinde sıra dışı konular yaptığın planın dışına çıkmana sebep olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Perşembe günü iş yerinde gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranıyor olacak olabilirsin. Patronlarınla ilişkilerinde karşılıklı iletişimde zorlanacağın durumlar olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Venüs Satürn üçgen açısının kesinleşeceği bugün ikili ilişkilerinde sağlam temeller atmak adına harekete geçebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarını düzenlemen gerekebilir. Gün boyunca özgürlüğüne aşırı düşkün olabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Günün ikinci yarısında sabrının zorlandığı düşüncesi seni sarabilir. İkili ilişkilerine daha fazla kafa yoracağın bir zaman dilimindesin.