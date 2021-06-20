20 Haziran Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

20 Haziran 2021 burç yorumları yol gösteriyor. Günlük burç yorumları her gün ilgiyle takip ediliyor. Boğa burcu kariyeriyle ilgili sıkıntılı günler yaşayabilir, Yengeç burcu ise önüne çıkan fırsatları kaçırabilir. 20 Haziran Pazar günü Ay saat 14.58'e kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Akrep burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde hem içsel anlamda hem de ilişkiler anlamında gergin bir enerjide olabiliriz. Jüpiter bir süredir ilerlemekte olduğu Balık burcunda retro hareketine başlıyor başlayacak. Kişisel haritalarımız Balık burcunun bulunduğu hayat alanlarımızda bir süredir elde ettiğimiz şans fırsatların durduğunu, gerilediğini fark edebiliriz. İşte en çok merak edilen konularda 20 Haziran Pazar burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

20 Haziran Pazar günü Ay saat 14.58'e kadar Terazi burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Akrep burcuna geçiş yapacak. Jüpiter'in retro hareketine geçmesiyle birlikte hastaneler ya da kapalı alanlarla ilgili fırsatların duraksadığını fark edebilirsiniz.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar günü Jüpiter retro hareketine başlayacak. Kariyerinizden elde ettiğiniz kazancınızdaki bolluk ve bereket bu dönemde eski hızını kaybedebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazar günü Jüpiter'in retro hareketine geçmesiyle birlikte kariyer alanınızda elde ettiğiniz birtakım teklifler ve fırsatların durduğunu deneyimleyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü Jüpiter Balık burcunda retro hareketine başlıyor olacak. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili olan işlerinizde elde etmeye başladığınız şans ve fırsatların bir süreliğine duraksamaya başladığını fark edebilirsiniz.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Pazar günü Jüpiter Balık burcunda retro hareketine geçecek. Miras, nafaka ya da ortak kazanımlarınız ile ilgili işleriniz varsa burada bir süredir kazanımlarınızda güzel fırsatlar deneyimliyordunuz ancak şimdi birtakım duraksama durumlarını deneyimleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü başlayacak Jüpiter'in retro hareketi ile birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda elde ettiğiniz birtakım şans ve fırsatlarda duraksamalar olduğunu deneyimleyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazar günü Jüpiter Retro hareketine başlıyor olacak. Mesleki alanlarınızda elde ettiğiniz şans ve fırsatların bu süreçle birlikte duraksadığını fark edebilirsiniz.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Pazar günü Jüpiter Balık burcunda retro hareketine geçiyor olacak. Aşk ve ilişkiler alanlarınızda size gelen iyicil etkilerin bu süreçte duraksadığını, yavaşladığını deneyimleyebilirsiniz.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Pazar günü Jüpiter'in Balık burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte evinizle ilgili konularda bir süredir yakaladığınız fırsatların ortadan kalktığını ve daha fazla düşünmeniz gereken durumların olduğunu deneyimleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Jüpiter Retro hareketine pazar günü başlayacak. İletişim ve kısa seyahatleriniz alanındaki şans ve fırsatların bu süreçte tekrar değerlendirmeniz gereken birtakım pürüzleri olduğunu fark edebilirsiniz.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Pazar günü itibarıyla bir süredir parasal konularınızda elde ettiğiniz şans ve fırsatlarla ilgili bir duraksama dönemine girdiğinizi fark edebilirsiniz.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Pazar günü Jüpiter sizin burcunuzda geri hareketine başlıyor olacak. Bir süredir size gelen güzel tekliflerin bu süreçte duraksadığını, geri çekildiğini fark edebilirsiniz.