20 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 688 yeni vaka tespit edilirken, 231 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 688

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

HARİTA DEĞİŞTİ

Koronavirüs aşı oranları haritası, bugün itibariyle yenilendi. Buna göre artık haritada artık en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusun oranları yer alıyor.

BAKAN KOCA: BUGÜNDEN İTİBAREN EN AZ 2 DOZ AŞI OLANLARIN ORANLARINI PAYLAŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 105 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 824 bin 748, 2. doz uygulanan aşı miktarı 42 milyon 286 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 874 bin 693 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 105 milyon 611 bin 261.