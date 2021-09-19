20 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

20 Eylül 2021 burç yorumları haftaya başlarken birçok konu hakkında fikir veriyor. 20 Eylül Pazartesi günü Koç burcunun kafasındaki soru işaretleri cevap bulabilir, kova burçlarının parasal belirsizlikleri hallolacak. Balıklar iş teklifi alabilir. 20 Eylül 2021 burç yorumları haberimizde...

20 EYLÜL PAZARTESİ BURÇ YORUMLARI

Ay Balık burcuyla haftaya başlıyoruz. Küllerimizden yeniden doğacağımız göksel bir enerji bulunuyor. Hafta boyunca rüyalarımız, iç sesimiz ve evrensel işaretler her birimizle olacak. Merkür Spica sabit yıldızında, ses getirmek istediğimiz her türlü proje için büyüyen ve ünlü yapabilecek büyük bir etki bulunuyor. Hafta boyunca ünlülerle ilgili çıkan pek çok haber ciddi anlamda gözler önünde olabilir. Ay Neptün kavuşumu sisli bir rüyanın içinde elimiz kolumuz kalkmıyormuş gibi hissettirse de gizli niyetleri anlıyoruz. Yere sağlam adımlarla bastığımız hayallerimizi gerçekleştirmek için de bize güç verecek. Beslenme ve bağırsak sıkıntıları, bel ve böbrek ağrıları ve taş düşürme sıkıntılarıyla uğraşabiliriz. Yediğimize içtiğimize dikkat. Ay ve Neptün kavuşumu hafta boyunca kovid salgınıyla ilgili de ciddi bir artış enerjisinde olunduğunun altını çiziyor. İşte 20 Eylül 2021 burç yorumları...

KOÇ

Ruhsal anlamda gergin, içine kapanık ve düşüncelerinizi toparlayamıyor olabilirsiniz. Gün içerisinde çalışma hayatınızdaki belirsizlikler netleşmeye başlıyor olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA

Arkadaş ortamınızda kim dost kim düşman anlamlandıracaksınız. Gün içerisinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için şanslı fırsatlarınız bulunuyor. Babanızın maddi durumuyla ilgili gelişen konular içinize su serpecek.

İKİZLER

Kariyer yolculuğunuzda belirsiz olan, size sıkıntı vermek isteyen gizli düşmanlarınızı daha net gördüğünüz süreçten geçerken, projelerinize odaklanmalısınız. Ebeveynlerinizin rahatsızlığı bulunuyorsa iyileştiği bir süreçten geçmektesiniz.

YENGEÇ

Eşinizin ailesiyle gelişen konular sizi mutlu edebilir. Yabancılardan gelen teklifleri ve projeleri değerlendirmek, üniversite öğrencisiyseniz projelerinizi sunmak, sınıf içinde kendinizi göstermek için gökyüzü sizin yanınızda.

ASLAN

Gayrimenkul alımı aşamasındaysanız, ederinden az fiyata satışlara dikkat etmelisiniz. Unuttuğunuz bir kredi kartı, vergi borcu bulunuyorsa ödemeyi ihmal etmeyiniz. Beraberliğiniz hakkında kimseye sır vermeyen tutumunuz dikkatleri üzerinizde toplarken, eşinizle birlikte birbirinize daha düşkün olduğunuz bir süreci yaşayacaksınız.

BAŞAK

Eşinizin bazı sırlarını öğreneceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Ben – biz kavgaları şu sıralar artmış olabilir. Evinizi dekore etmek, kombi, banyo, lavabo giderlerinde yaşanılan sıkıntılarla ilgilenilecek bir gün olabilir.

TERAZİ

Çalışma ortamınızda sonuca bağlı olmayan projeler hız kazanabilir. Uzunca zamandır işe alınma süreçleriyle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, sonuca ulaşacağınız bir döneme girmiş olabilirsiniz. Sağlığa aman dikkat.

AKREP

Beraberliğinizde çözemediğiniz konular gün yüzünde olacak gibi görünüyor olabilir. Bu süreç içerisinde tamam mı devam mı kararları almak üzere olabilirsiniz. Önünüzde Ekim ayı bulunuyor. Olayları büyütmek ayrılıklara sebep olabilir, aman dikkat.

YAY

Anneniz, büyük anneniz ve aile köklerinizi ilgilendiren pek çok konuyla ilgileniyorken kendinizi bulabilirsiniz. Çözümü bulunamayan bir rahatsızlık gündemdeyse şifa aranılacak bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Kendi ruhsal dünyanıza özen göstermek ruhunuza iyi gelecektir.

OĞLAK

Kardeşlerinizin hayatında değişen pek çok konu ruhunuza iyi gelecek. Yakın arkadaşlarınızın size bazı olayları göstermeye çalışmasına inat ederseniz asla gerçeklerin gerçek yüzünü öğrenemezsiniz.

KOVA

Parasal konularla ilgili belirsizlikler yavaş yavaş kaybolurken, yeni projeler hızlanacak. Ayrıca Belki ortaklarınız, belki bir miras, belki de eşiniz sebebiyle elinize geçecek olan maddi imkanlara hazırlık dönemini yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi yorgun ve sıkıntılı hissediyorsanız gün içerisinde değer görmek ruhunuza çok iyi gelecek.

BALIK

Kendinizi ifade ederken gizemli tutumunuz pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Tutulmaların yorgunluğunu atacağınız bir süreçten geçmektesiniz. Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Önemli iş teklifleri gelmek üzere, haberiniz olsun.