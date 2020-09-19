20 Eylül Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 20 Eylül Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 20 Eylül Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 20 Eylül Pazar 2020
20 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları
20 Eylül 2020 Pazar burç yorumları merak ediliyor. Pazar günü Koç burcu ani gerginliklere şahit olabilir, İkizler burcunun sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 20 Eylül Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Parasal konulara odaklanacağın bir gündesin. İlişkilerinle ilgili zorlanabilirsin. Ani gerginliklere dikkat etmelisin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde bir anlaşma imzalaman için baskı yaratan durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden haberler alabilirsin. Cesaretle bir şeylere adım atacağın önemli bir gündesin.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bu gece dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin. Sağlığına dikkat etmen iyi olacaktır.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çocuklarının arasında bir kıskançlık meselesi yaşanabilir. İlişkilerin adına zorlayıcı durumlar yaşanabilir. Gerginliklere karşı daha sakin olmalısın.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Akşam saatlerinde hassas bir zaman dilimindesin. Gergin açılar nedeniyle zorlanabilirsin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Kardeşinle aranda bir kıskançlık meselesi yüzünden ufak bir tartışma yaşanabilir. Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Alacağın haberler seni şaşırtabilir.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Bugünlerde iyice araştırmadan yatırım işlerine girmemelisin. Gece saatlerinde ilişkiler adına gerginlikler yaşanabilir. Bilhassa geçmiş konular tekrar açılıp seni yorabilir.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Olayları derinlemesine araştırmaya eğilimli bir gündesin. Aynı zamanda Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın. Cesaretle bir şeylere adım atabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Anlaşmalar ve sözleşmeler adına birtakım adımlar atabilirsin. Sıra dışı konular gündemini meşgul edebilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Geleceğinle ilgili konularda sezgiler rüyaların vasıtasıyla gelebilir. Sabah saatlerinde farklı kişilerden gelen haberler seni şaşırtabilir. Bununla birlikte cesaretle bir şeylere adım atman için gökyüzü seni destekliyor.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Hedeflediğin konular bugün senin için ön planda olacak olabilir. Aynı zamanda birtakım kıskançlıklara da maruz kalabilirsin. Gün ortasında beklemediğin kişilerden haberler var.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Dış ticaret işi ile uğraşan biriysen birtakım araştırmalar yapmak durumunda kalabilirsin. Yurtdışından alacağın haberler senin için sürpriz niteliğinde olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinde zorlanmalara dikkat etmelisin.
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