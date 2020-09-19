20 Eylül Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Olayları derinlemesine araştırmaya eğilimli bir gündesin. Aynı zamanda Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın. Cesaretle bir şeylere adım atabilirsin.