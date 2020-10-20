20 Ekim Salı Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülen şahıs, tutuklanmıştı. Hakim karşısına çıkan şahıs suçsuz olduğunu iddia ederken, tacize uğrayan genç kadın "Metrodan çıkınca beni takip etmeye başladı, izimi kaybettirmeye çalıştım. Bir apartmanın önünde otururken bacağımı elledi, şikayetçiyim" dedi.