20 Ekim Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

20 Ekim 2021 burç yorumları hayatın her alanında fikir veriyor. 20 Ekim Çarşamba günü İkizlere ve yaylara aşk var, Başaklar ise sağlığına dikkat etmeli. Oğlaklar ise daha paralı bir iş değişikliği yapabilir. Günlük burç yorumları geleceğe dair planlarınızı değiştirebilir.

20 EKİM ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

20 Ekim Çarşamba günü Merkür Retro'dan çıkış yapacak. Önemli bir Retro'yu sağ salim arkamızda bırakmanın mutluluğunu yaşadığınızı biliyorum. İşte bugünden sonra özellikle ikili ilişkiler, evlilik, yatırım ve finans konularında Jüpiter'den aldığımız güzel destekle birlikte ilerleyebiliriz. Kendi hikayemizde bitişler bile olacaksa, yeni hayat yollarının açılacağı önemli bir süreçteyiz.

20 Ekim tarihinde Koç burcunda önemli bir Dolunay yaşayacağız, kaçak göçmenler, göçmenlerin zarar görmesi ve sulardan gelebilecek zararlara açık bir gün. Eğer ki kaçak göçmen vakalarına tanık oluyorsanız bu kişilerin can güvenliği için yetkililere haber vermek önemli.

Dünya çapında da askeri ve depremsel hareketlenmelerin gündemde olduğu pek çok enerji bizimle birlikte. Ünlülerin bazı gizli sırlarını bu süreç içerisinde öğreneceğiz. İşte 20 Ekim 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları...

KOÇ BURCU

Evlilik, ortaklık, iş yerinizle ilgili konularda tamam mı devam mı kararı alacaksınız. Evinizin içerisinde gergin enerjiler, açık düşmanlarınızla restleşmeler söz konusu, sinirlere hakim olmak yerinde olacaktır.

BOĞA BURCU

Bazı kayıplar, işin içinden çıkamadığınız ruhsal sıkıntılar yaşamanız muhtemel, bir hekimden yardım almalı ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu: Yalnızsanız aşk kapıyı çalıyor olabilir. Arkadaş gruplarınızla gezi veya organizasyonlar gündeminizde. Popülerliğiniz artıyor.

YENGEÇ BURCU

Aile büyüklerinin sağlığı ve ameliyat gibi bir süreç atlattılarsa ciddi anlamda yorgun olabilirsiniz. İş hayatınızda değişen enerjiler bulunuyor, içinizi sıkmadan ilerlemeli ve yöneticinizin değişen psikolojisi ve hallerini size değil, kendine bağlamalısınız.

ASLAN BURCU

Yurt dışı eğitim, medya ve ulaştırma sektöründe kendinizi göstereceğiniz önemli bir proje başlıyor olabilir. Ciddi anlamda gözler üzerinizde olacak. Ev taşıyor veya şehirlerarası yerleşme planınız bulunuyorsa ruhsal anlamda biraz sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Ameliyatlar ve operasyonlar gündemde olabilir, sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Banka, kredi konularında elinize geçecek ufak çaplı paralarla birlikte finansal sıkışıklığınız bitebilir.

TERAZİ BURCU

Kazalara oldukça açıksınız, artan enerjiniz ve popülerliğiniz gözler önünde. Beraberliğinizde gizli saklı olan konular ortaya çıktıysa bu Dolunay ile birlikte tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz.

AKREP BURCU

İş hayatınızda değişen şartlar ve koşullar sizinle birlikte olacak. Biraz günlük hayat akışınızda keyifsiz hallerde bulunsanız da ayın 25'ine doğru olan süreçte daha rahatlayacaksınız. Diyet, detoks ve egzersizler için güzel bir zaman dilimindesiniz.

YAY BURCU

Yalnızsanız aşk kapıyı çaldı, e zaten bir de evliyseniz romantik vakitler, birbirinize değer vereceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Çocuklarınızın bazı sorunları çözmekle ilgilenirken onların sağlığına da dikkat edin olur mu?

OĞLAK BURCU

Hane değişikli, daha paralı bir iş değişikliği yapma arifesinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz iş yerinde de terfi almış olabilirsiniz. Bazı Oğlak burçları hamile kalmaya da açık bir gökyüzünden geçiyor.

KOVA BURCU

Başka bir yere göç etme gibi bir durumunuz bulunuyorsa, bu durum iç dünyanızda biraz huzursuzluk yaratmış olabilir. Kısa seyahatler gündeminizde olacak. Önemli bir sınavı veya tezi vermek için gökyüzü sizi destekliyor. Hukuki konulara biraz dikkat.

BALIK BURCU

Parasal kaynaklarda temkinli olmanız gereken bir süreci yaşıyor olabilirsiniz, ayın 25'yle birlikte bereket enerjiniz artsa da eşiniz veya iş yerinizdeki önemli bir projenin zemini atılarak para geliriniz artacak olsa da biraz dikkatli davranmak yerinde olacaktır. Kazalara açıksınız aman dikkat.