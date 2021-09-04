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20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kuranın ardından 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

20 bin öğretmenin ataması yapıldı
04 Eylül 2021 Cumartesi 00:50

2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ni bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte sahnede öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimi için rakam seçtirdi.

Seçilen rakamların ardından çekilen kurayla birlikte 20 bin öğretmen için atamalar da yapıldı.

SONUÇLAR BİR SAAT İÇERİSİNDE E-DEVLET'TE YER ALACAK

Kuranın çekilmesinden 4 dakika 40 saniye sonra hangi kuruma hangi öğretmenin atandığı belirlenecekken, sonuçların da bir saat içerisinde sisteme yansıyacağı aktarıldı.

HAYIRLI OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğani, sonuçların hızla kaydığı kura ekranına bakarak üste 'Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

"AİLELERİYLE BİRLİKTE MUTLULUKLAR DİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm öğretmen adaylarımız için inşallah öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte de mutluluklar diliyoruz." dedi.

20 bin öğretmenin ataması yapıldı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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