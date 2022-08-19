20 Ağustos Cumartesi altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

20 Ağustos Cumartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.021,48 ile başlayan Gram Altın, saat 21:51 itibarıyla %0,46 azalışla 1.016,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.021,38, en yüksek 1.021,55 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.021,55 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 22.07.2022 tarihinde 971,52 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.016,79 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,0807 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:51 itibarıyla %0,21 artışla 18,1175 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9320, en yüksek 18,1393 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,0848 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 21.07.2022 tarihinde 17,5641 ile son bir ayın en düşük, 18.08.2022 tarihinde ise 18,1393 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,1175 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,2461 ile başlayan Euro kuru, saat 21:51 itibarıyla %0,29 azalışla 18,2077 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1800, en yüksek 18,4839 seviyelerini gören Euro, günü 18,2964 seviyesinde kapattı. Euro, 21.07.2022 tarihinde 17,9005 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2077 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©