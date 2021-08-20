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20 Ağustos Cuma Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

20 Ağustos Cuma virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

20 Ağustos Cuma Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
20 Ağustos 2021 Cuma 00:43

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 216 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 320 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 320 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu. Son bir günde toplam 292 bin 538 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 55,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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