20 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

20 Ağustos 2021 burç yorumları her alanda bilgi veriyor. Peki, haftayı kimler güzel kapatacak? 20 Ağustos Cuma günü İkizler burcu yeni bir haber alabilir, Akrep burcunu ise önemli bir karar bekliyor. Kova burçları sağlık konularına ağırlık verebilir. Bugünden itibaren Uranüs'ün Retro hareketinin etkilerini görmeye başlayacağız. Peki, burçlar için bu ne anlama geliyor?

20 AĞUSTOS CUMA BURÇ YORUMLARI

20 Ağustos Cuma günü Ay Oğlak burcundan ayrılıp saat 11.49'da Kova burcuna geçiş yapacak. Uranüs bugün retro hareketine başlıyor olacak. Gün genelinde konuları abartmaya eğilimli olabiliriz. Merkür ile Uranüs etkileşimi özgürlükçü tarafımızı harekete geçirebilir. İşte 20 Ağustos 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay Cuma günü saat 11.49'da Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiş yapacak. Arkadaşların ile ilgili konular öne çıkıyor. Enerjin sabah saatlerinde hayli aktif.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü fedakârlık yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde çevrendeki bayan figürlerinden önemli destekler alıyorsun.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurt dışı ile iş yapan bir İkizler burcu isen cuma günü önemli haberler alabilirsin. Bireysel hareket etmekten ziyade herkes için iyi bir şeyler yapmak isteyerek harekete geçeceksin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde karşına çıkacak olan kişilerden önemli destekler alabilirsin. Ortak paylaşımlarına kafa yoracağın bir gündesin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalabilirsin. Ay saat 11:49'da Kova burcuna geçiş yapacak. İkili ilişkilerin daha fazla öne çıkıyor olacak.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah saatlerinde bir konuda karar vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Gereğinden fazla cömert tavırların seni ay sonunda zorlayabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Cuma günü öğle saatlerinde ikili ilişkilerinde olumlu enerjiler var. Yakın bir arkadaşından alacağın bir haber seni harekete geçirecektir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Kendine olan güveninin arttığı ve bir konuda önemli bir karar vermen gereken durumlar öne çıkıyor olacak. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için öğle saatleri daha uygun olacaktır.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Cuma günü değişken enerjilerin olduğu bir gündesin. Ay saat 11.49'da Kova burcuna geçecek. Kardeşlerin ile ilgili konularda önemli kararlar alman gerekebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün zihinsel yorgunlukların söz konusu olabilir. Gününü sakin geçirmende fayda var. Satürn bugün Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçiyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay bugün senin burcuna geçiyor olacak. Bireysel konular ve fiziksel sağlığın önemli hale gelebilir. Alacağın haberler ile bir konuda karar vermen gerekebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay bugün burç değiştireceği için dengesiz enerjiler seni sarabilir. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmelerin için öğle saatleri çok daha uygun olacaktır.