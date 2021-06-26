2 yıllık ile 4 yıllık üniversite mezunun emeklilik maaşında fark olur mu?

2 yılık üniversite mezunuyum. 4 yıllık üniversite mezuniyetiyle emeklik maaşında ve ikramiyede fark olur mu?

İki yıllık yüksekokul mezunları ile dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunlarının emekliliklerinde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesinin hesabı açısından bir fark bulunmuyor. Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi birinci dereceye ulaşmış ve bu dereceden emeklilik aylığı bağlananlara yapılan ödemelerde bir fark yoktur.