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2 yıllık ile 4 yıllık üniversite mezunun emeklilik maaşında fark olur mu?

Mezun olan üniversitelerin, 2 yıllık veya 4 yıllık olması emekli maaşları ile ikramiyesindne bir fark oluşturur mu? Yani 2 yıllık ile 4 yıllık üniversiteyi bitirmenin emeklilik maaşına etkisi nedir?

2 yıllık ile 4 yıllık üniversite mezunun emeklilik maaşında fark olur mu?
26 Haziran 2021 Cumartesi 07:06

2 yılık üniversite mezunuyum. 4 yıllık üniversite mezuniyetiyle emeklik maaşında ve ikramiyede fark olur mu?

İki yıllık yüksekokul mezunları ile dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunlarının emekliliklerinde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesinin hesabı açısından bir fark bulunmuyor. Kazanılmış hak aylık derece ve kademesi birinci dereceye ulaşmış ve bu dereceden emeklilik aylığı bağlananlara yapılan ödemelerde bir fark yoktur.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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