2 yıl arayla 2 evlatlarını trafik kazasında kaybettiler

İstanbul'da, 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2 yıl arayla iki çocuğunu trafik kazasında kaybeden Memiş ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ailenin büyük oğlu Yasin de karşıdan karşıya geçerken süratli bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmiş.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Memiş ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Muhammed Enes, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin büyük oğlu Yasin'in de iki yıl önce 11 yaşındayken benzer bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sultangazi'de dün akşam yaşanan olayda, 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minik Muhammed'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenaze, aileye teslim edildi. Muhammed Enes'in abisi Yasin'in de 11 yaşındayken camiye giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOCUK DAHA YAŞIYORKEN BİR DE KAFASININ ÜSTÜNDEN GEÇİYOR"

2 yıl arayla iki çocuğunu da trafik kazasında kaybeden Memiş ailesi büyük üzüntü yaşadı. Cenazeyi teslim almaya gelen aile yakını Fazıl Memiş yaşanan kazaya tepki gösterdi. Servis şoförünün yaşlı olduğunu ve bu yaşta bir kişinin araç sürmemesi gerektiğini belirten Memiş şunları söyledi: "Ben çalışıyordum kuzenim tarafından haberdar oldum. Olay yerine gittik cenazemiz hala yerdeydi. Ondan sonra cenazeyi kaldırıp hastaneye götürdüler. 60 yaşındaki bir adamı servise veriyorlar. Adam göz göre göre çocuğu katlediyor. Çocuk daha yaşıyorken bir de kafasının üstünden geçiyor. 60 yaşındaki bir adamı servise verirseniz olacaklar budur.

2 YIL ÖNCE ABİSİNE DE ARABA ÇARPMIŞ

2 yıl önce yine abisi cuma namazına gidecekken üst geçidi kullanmayıp yoldan geçiyor. Karşıya geçerken süratli bir şekilde 120 üstünde bir hızla gelen araç çocuğa vuruyor ve durmayıp kaçıyor. Sonrasında serbest bırakılıp gidiyor. Müebbet cezasına çarpılmasını ve diğer servis şoförünün de tutuklanmasını istiyoruz."