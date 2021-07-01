2 Temmuz Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

2 Temmuz 2021 burç yorumları ikili ilişkilerde ipucu veriyor. Günlük burç yorumları sağlık, aşk, para ve aile konularında bilgi veriyor. 2 Temmuz 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı.

2 TEMMUZ SALI BURÇ YORUMLARI

2 Temmuz Cuma günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde gerginliklere dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde önemli görüşmeler adına destekleyici etkiler var. Ay bugün son dördün fazında ilerliyor olacak. Aklımıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmemiz iyi olabilir. 2 Temmuz 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

2 Temmuz Cuma günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerinde öğle saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin. Akşam saatleri görüşmelerin adına daha uygun olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde gerginliklerin söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Yayıncılık gibi bir iş ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Uzak akrabalarınla ilgili meşguliyetlerinin olabileceği bir zaman dilimindesin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın Koç burcunda ilerlediği Cuma günü bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Keyif alacağın işlerle ilgilenmek kafanı boşaltman adına iyi olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugünlerde öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Bilhassa akşam saatleri görüşmeler adına daha uygun gözüküyor.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Gün boyunca baş ağrıları yaşayabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Bilhassa günün ilk yarısında tartışmalarınız söz konusu olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yakın çevrenle ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerde ki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.