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2 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

2 Şubat Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

2 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
01 Şubat 2022 Salı 16:36

Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 01 Şubat Salı günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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