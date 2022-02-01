2 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

2 Şubat Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu
Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 01 Şubat Salı günü kaç kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? Kaç vatandaş koronavirüse yakalandı? İşte günün Kovid-19 tablosu
Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.