2 Şubat Çarşamba Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

EPGİS'in açıklamasına göre Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatın 39 kuruş zam bekleniyor. Yeni yılda motorine 32 zam yolda... Alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatlarına 39, motorine 32 kuruş zam yapıldı.