2 Ocak Cumartesi Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 239 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 881'e yükseldi. Toplamda 24 milyon 504 bin 567 test yapıldı.

Bugün yapılan 178 bin 217 testten, 14 bin 380 yeni vaka sayısı, 2 bin 219 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 208 bin 652 olduğu, bugün iyileşen kişiyle 22 bin 21 birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 100 bin 650' ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 3 bin 918 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız” ifadelerine yer verdi.