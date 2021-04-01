2 Nisan Cuma Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 713'e yükseldi. Toplamda 38 milyon 821 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 243 bin 738 testten, 40 bin 802 yeni vaka sayısı, bin 424 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 821 bin 795 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 35 bin 43'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 135 olduğu açıklandı.



