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2 Mayıs Pazar Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

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2 Mayıs Pazar Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!
01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:16

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları uzun süre sonra 30 binin altını gördü. 1 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2615'e semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408'e yükseldi. Vefat sayısı 373 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 81 bin 302'yle rekor kırdı. Vaka sayıları en son 28 Mart tarihinde 30 binin altını görmüştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2673'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 394 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 131'i, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 820 bin 591'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 81 bin 302 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 525 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybederken, 2673'ü semptomatik olmak üzere 31 bin 891 yeni vaka tespit edilmişti.

Bugünkü vaka sayıları ise en son 28 Mart tarihinde 30 binin altını görmüştü.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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