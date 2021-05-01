2 Mayıs Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 2 Mayıs Pazar Günlük Burç Yorumları 2021!

2 Mayıs 2021 burç yorumları güne dair her konuda bilgi veriyor. 2 Mayıs Pazar günü Ay Oğlak burcunda olacak. Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açını etkisiyle partnerimizle aramızda güzel gelişmelerin yaşandığı ve önemli konuları konuşmamız adına uygun bir gün olabilir. Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim düşündüklerimizi gerçekleştirmek açısından uygun fırsatlar sunuyor olacak. Ay 22.31'de Kova burcuna geçiş yapacak. 17:38 ile 22:31 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz. İşte 2 Mayıs Pazar burç yorumları...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Pazar günü Ay Oğlak burcunda ve Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim düşündüklerini gerçekleştirmen açısından uygun fırsatlar sunuyor olacak.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Pazar günü uzak akrabalarınla ilgili gündemin yoğun olabilir. Ay 22.31'de Kova burcuna geçiş yapacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazar günü Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açını etkisiyle partnerinle aranda güzel gelişmelerin yaşandığı ve yüzünüzü güldürecek bir gün olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Pazar günü yoğun enerjiler var. Bugünlerde önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Pazar günü içsel anlamda yoğun bir günde olacaksın. Düşündüklerini gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü Ay Oğlak burcunda olacak. İlişkilerinde yaşadığın sorunları konuşmak adına uygun enerjiler var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazar günü Ay Oğlak burcunda ve Merkür ile Plüton arasındaki etkileşim aklına koyduklarını gerçekleştirmen açısından uygun fırsatlar sunuyor olacak.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Pazar günü yakın çevrenle iletişiminin olacağı ve güzel gelişmelerin olacağı bir gün olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açını etkisiyle partnerinle aranda güzel gelişmeler meydana gelebilir. Aynı zamanda aklındakileri yerine getirmek adına da uygun enerjiler var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Dolayısıyla kendine vakit ayırmak isteyebilir, sakin bir gün geçirebilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bugün Ay Oğlak burcunda ve yoğun enerjiler var. Bugünlerde önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Pazar günü Aklındakileri tamamlamak adına harekete geçebilirsin. Aklındakileri yürürlüğe sokabilirsin.