2 Mart Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,Gemi Adamları İaşe Bedeli ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına DairCumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)
ATAMA KARARI
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137)
YÖNETMELİK
TEBLİĞ
–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10050-1, 10050-2, 10050-3 ve 10050-4 Sayılı Kararları
KARAR
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/12 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/21 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/22 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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