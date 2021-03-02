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doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
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Kpss başvuru tarihleri
Kpss başvuru tarihleri
0
lgs
lgs
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Lgs Konuları 2021
Lgs Konuları 2021
0
POMEM parkur bilgileri
POMEM parkur bilgileri
0
112 acil çağrı merkezi personel alımı
112 acil çağrı merkezi personel alımı
0
vergi dilimi asgari ücret
vergi dilimi asgari ücret
0
vergi dilimi
vergi dilimi
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KOSGEB hibe başvurusu
KOSGEB hibe başvurusu
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2 Mart Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,Gemi Adamları İaşe Bedeli ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına DairCumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

2 Mart Salı 2021 Resmi Gazete Kararları
02 Mart 2021 Salı 01:27
2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1278 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1279 Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)
ATAMA KARARI
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Sait Erdal DİNÇER’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar (Karar: 2021/137)
YÖNETMELİK
–– Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)
TEBLİĞ
–– Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/02/2021 Tarihli ve 10050-1, 10050-2, 10050-3 ve 10050-4 Sayılı Kararları
KARAR
–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/12 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/13 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/14 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/16 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/17 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2019/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/18 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2017/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/21 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2018/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/22 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/12/2020 Tarihli ve 2016/72747 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 Mart Salı 2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #resmi gazete #2 Mart Salı
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