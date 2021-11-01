2 Kasım Salı Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

2 Kasım 2021 günlük burç yorumları aşk, sağlık, iş ve aile konularında merak ediliyor. Peki, kimler şanslı gününde? 2 Kasım Salı günü sağlık problemleriyle uğraşanları güzel enerjiler bekliyor. Problemleri hızlı atlatabileceğiniz bir süreç olacak. Boğalar kendini güçlü hissedecek, Akrepler bir şeyleri paylaşmaya hazır. Yengeçleri ise gergin bir gün bekliyor.

2 Kasım günlük burç yorumları Astrolog Özlem Recep tarafından kaleme alındı. Kasım ayında burçların neler ifade ettiğini merak edenler için 12 burcun yorumu haberimizde...

2 KASIM SALI BURÇ YORUMLARI

Enerji, sağlık, iş, aşk, aile ve para... Hayata dair merak ettiğiniz her konunun cevabını burçlarda bulmanız mümkün...

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün ruhsal anlamda biraz kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Uzunca süredir alamadığınız bir paranın size geleceği enerjiler sizinle birlikte olacak. Bu para miras yolu ile size kalan, satılamayan bir gayrimenkulün satımı olabileceği gibi hukuki yoldan almak istediğiniz bir paranın elinize geçmesi için avukatlarınızla görüşüyor olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir probleminiz bulunuyorsa hızlıca iyileşeceksiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün sevdiğiniz kişinin size vereceği destek ile birlikte kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Eşiniz ile birlikte finansal atılımlar yapmadan önce acele karar vermemeli, temkinli ilerlemelisiniz. Hayatınızda kim dost kim düşman anlamlandıracağınız bir dönemden geçiyorsunuz, sırlarınızı kimlerle paylaştığınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün iş yerinizdeki arkadaşlarınızın yaşadığı zorluklara yardımcı olurken, onlar için çabalamak sizi mutlu edecek. Uzunca süredir görmezden geldiğiniz sağlık probleminizle ilgili önlemler almanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün sevdiğiniz kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı gerginliklere destek olurken kendinizi bulabilirsiniz. Ruhsal anlamda gergin olduğunuz bir döngüden geçerken hem ona hem de kendinize şefkatli davranmanız ilişkinizde sizi birbirinize kenetleyecektir. Aile bireylerinizin sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün evinizin içinde kendi iç dünyanızda kendinizi daha içe dönük hissedebilirsiniz. Önemli bir sağlık problemi geçiriyorsanız, hızlıca toparlayacaksınız. Beraberliğinizde bir problem bulunuyorsa olayları büyütmemeli ve zamana yaymanızı önerebilirim.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün iletişiminizdeki karamsarlığınız yakın çevrenizi biraz üzüyor olabilir. Daha sonradan şansınızın döneceği pek çok konuda sabırsız davranışlarınız pek çok kişi tarafından eleştirilebilir. Önemli bir projeniz ve sınavınız bulunuyorsa yüksek sınav sonuçları ile tamamlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün maddi anlamda alamadığınız gelirlerin size geleceği bir süreç için ilgili kişiler ile görüşebilir ve gerekirse hukuki süreci başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki sıkıntıları güvenmediğiniz kişilere anlatmaktan kaçınmalısınız.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün hayatınızdaki güzellikleri başkaları ile paylaşmaya kendinizi sabırsız hissederken, sakinliğinizi korumanız sizi pek çok negatif enerjiden koruyacaktır. Olası bir sağlık problemi veya estetik operasyon geçirdiyseniz hızlıca toparlanacaksınız.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün iç dünyanızda zihninizden geçen kelimeleri susturamıyor olabilirsiniz. Değişmeye yakın düzeniniz için psikolojiniz yoruluyor olabilir. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmeli, güvenmediğiniz kişiler ile konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün çocuklarınızın tamamlaması gereken önemli projeleri için destek verirken kendinizi bulabilirsiniz. Yakın dostluklarınızın hayatlarında gerçekleşen sağlık problemleri sizi biraz üzerken, kendi sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçtiğinizi belirtmek isterim.