2 Haziran Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu

2 Haziran Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç?, ölüm sayısı kaç oldu?, mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu?, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19'a yakalanan kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar göstermekte ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir. Bazıları ise ciddi şekilde hastalanmakta ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymaktadır. Nasıl yayılır? >Virüs, enfekte olan kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması, şarkı söylemesi veya nefes alması sırasında ağzından veya burnundan çıkan küçük sıvı partikülleri yoluyla yayılabilir. Bu partiküllerin boyutu, büyük respiratuar damlacıklar ile küçük aerosoller arasında değişiklik gösterir. COVID-19 ile enfekte birinin yakınındayken virüsü solur veya virüsün bulaştığı bir yüzeye dokunduktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunursanız enfekte olabilirsiniz. Virüs, kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda daha kolay yayılır.