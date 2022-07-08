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2 günlük evli çiftin tartışmasında kan aktı! Öfkeli koca, karısını bıçaklayarak öldürdü

Konya'da 52 yaşındaki bir kişi, 2 gün önce evlendiği karısını bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 günlük evli çiftin tartışmasında kan aktı! Öfkeli koca, karısını bıçaklayarak öldürdü
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2022 Cuma 17:30

Konya'da, memur emeklisi M.D. (52) ve 2 gün önce evlendiği eşi Keziban D. (45) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. eşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Keziban D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

İKİ GÜN ÖNCE RESMİ NİKAH KIYMIŞLAR

M.D. ile Keziban D.'nin 2 gün önce resmi nikah kıydıkları, bu evliliğin Keziban D.'nin üçüncü, M.D.'nin ise ikinci evliliği olduğu öğrenildi. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde eşiyle daha önceden husumetlerinin olmadığını ve 2 gün önce resmi nikah kıydıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan incelemelerde şahsın kasten yaralama ve benzeri birçok suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Keziban D.'nin cansız bedeni evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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