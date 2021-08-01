2 Ağustos Pazartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 890 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 oldu. Son 1 günde toplam 251 bin 224 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 539 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,11 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun” dedi.