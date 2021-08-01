2 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

2 Ağustos Pazartesi'ne hangi burçlar güzel başlayacak, kimler için yorucu bir gün olacak? Koç burcu pazartesiye motivasyonla başlıyor, Yengeç burcu istediklerini yerine getirebilir. 2 Ağustos 2021 burç yorumları ayın ve gezegenin hareketlerine göre hazırlandı. Astrolog Ceylin Çelebi, aşk, sağlık, para ve aile konularında burç yorumlarını yazdı.

2 AĞUSTOS PAZARTESİ BURÇ YORUMLARI

2 Ağustos pazartesi günü Ay saat 11.46'da Boğa burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. İletişim konularının daha aktif olacağı günler başlıyor olacak. Sabah saatlerinde meydana gelecek olan Merkür Satürn karşıt açısı ve Güneş Satürn karşıt açısı yapmak istediklerimiz adına bizleri kısıtlayıcı enerjiler sunuyor olacak. Ay Jüpiter kare açısı ise iştahımızı kontrol etmekte zorlanabileceğimiz durumları gösterebilir. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat etmeliyiz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 2 Ağustos pazartesi günü saat 11.46'ya kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Pazartesi günü saat 11.46'da senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. Saat 10.41 ile 11.46 arasında yeni bir iş başlatmaman ay boşlukta olacağı için yerinde olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay akşam saatlerinde senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğine ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Sabah saatlerinde sorumluluklarını yerine getirmen için güzel enerjiler var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akşamüstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır planladığın işlerini değiştirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği pazartesi günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. Sabah saatlerinde ebeveynlerinle ilişkilerin önem kazanıyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Motivasyonunun yüksek olacağı gün boyunca sportif faaliyetlere zaman ayırabilirsin. Gün ortasında sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. Planladıklarını hayata geçirebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde alacağın haberler seni kızdırabilir. Akşam saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini hazır hissedeceğin bir gündesin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün sabah saatleri çok daha uygun olacaktır. Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler seni sarabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Değişken enerjiler altında olabilirsin.