1gün çalışıp 1 gün dinlenen işçi fazla mesai alabilir mi?

Sağlık başta olmak üzere bazı sektörlerde bir gün çalışıp bir gün dinlenme sistemi uygulanıyor. Bu kapsamda çalışan personelin fazla mesai alıp almayacağı ise tartışma konusu oldu. Yargıtay'da örnek davadan yola çıkarak, bir gün çalışıp bir gün dinlenen çalışanların fazla mesai alıp almayacağına yönelik emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yargıtay'ın konuyla ilgili emsal kararı, bir itfaiye erinin açtığı dava üzerine alındı. 1997-2011 yılları arasında belediye bağlı itfaiye müdürlüğünde itfaiye eri olarak görev yapan çalışan, işten ayrıldıktan sonra fazla mesai davası açtı. Diğer alacaklarını tahsil eden itfaiyeci fazla mesai talebinde bulundu.

Ancak dava kapsamında itfaiye erinin, bir gün çalışıp bir gün dinlendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine, İş Mahkemesi konuyu bilirkişiye havale etti. Bilirkişinin incelemesi üzerine, bu kapsamda çalışan personelin de fazla mesai hakkının olacağına yönelik rapor hazırladı. İş Mahkemesi, rapor doğrultusunda fazla mesai talebinin bir kısmını red bir kısmını da kabul yönünde karar verdi.

İşveren bunun üzerine kararı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, itfaiye erinin fazla mesai yaptığına yönelik bilgi ve bulguların yeterli olmadığını belirterek kararın bozulmasını hükmetti. Daire'nin kararı şöyle:



"... Dosya kapsamında davacı işçi davalı işyerinde 1997-2011 yılları arasında bir gün çalışıp bir gün dinlenmek suretiyle görev yaptığını ileri sürmüş, davalı işverense davacının fazla mesai alacağı OLMADIĞINI SAVUNMUŞTUR. Karara esas teşkil eden bilirkişi raporunda davalı tarafça

ibraz edilen nöbet çizelgelerine göre davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiği kabulüyle ayda 22 saat fazla mesai yaptığı hesaplandığı, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda davacının hesaplanan fazla mesai alacağının kısmen kabulüne karar VERİLDİĞİ

ANLAŞILMIŞTIR.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiği, bir hafta 3 gün bir hafta 4 gün çalıştığı, ara dinlenme sonrası günlük 3 saat fazla mesai yaptığı ve ortalama haftada 10,5 saat ayda 42 saat fazla mesaisinin bulunduğunun anlaşılmasına göre yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR."