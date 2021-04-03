19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen 19 yaşındaki genç, yaşamına son verdi. Süt sağmak için ahıra giren baba, oğlunu kanlar içinde buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Bayraktar Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Emirhan D, iddiaya göre evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşledi.

BABASI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde buldu. Baba, durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan D'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.