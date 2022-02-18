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19 Şubat Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

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19 Şubat Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika
18 Şubat 2022 Cuma 22:44

Güne 828,99 ile başlayan Gram Altın, saat 22:44 itibarıyla %0,35 artışla 832,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük 829,12, en yüksek 829,51 seviyelerini gören Gram Altın, günü 829,16 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 18.02.2022 tarihinde ise 834,56 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 832,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,5822 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:46 itibarıyla %0,57 artışla 13,6595 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5639, en yüksek 13,6357 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5827 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 15.02.2022 tarihinde ise 13,6807 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,6595 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,4477 ile başlayan Euro kuru, saat 22:45 itibarıyla %0,18 artışla 15,4843 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4100, en yüksek 15,5311 seviyelerini gören Euro, günü 15,4526 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 05.02.2022 tarihinde ise 15,6160 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,4843 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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