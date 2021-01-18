0
0
0
0
0
1
0
0

19 Ocak Salı Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

19 Ocak Salı virüs vaka sayısı kaç? 19 Ocak Salı vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

19 Ocak Salı Korona virüs tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
18 Ocak 2021 Pazartesi 22:02

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 862 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 161'e yükseldi. Toplamda 27 milyon 523 bin 423 test yapıldı.

Bugün yapılan 151 bin 342 testten 5 bin 862 yeni vaka sayısı, 749 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 392 bin 963 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 905 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 270 bin 769'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 183 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber