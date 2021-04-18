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19 Nisan Pazartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 binlerde!

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19 Nisan Pazartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 binlerde!
18 Nisan 2021 Pazar 21:08

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 55 bin 802 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 318 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 926'ya yükseldi. Toplamda 43 milyon 768 bin 759 test yapıldı. Bugün yapılan 301 bin 243 testten, 55 bin 802 yeni vaka sayısı, 3 bin 101 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 268 bin 447, bugün iyileşen 43 bin 856 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 687 bin 590'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 275 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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