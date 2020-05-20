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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Kayseri'de Balkona İngiliz bayrağı Asan Şahıs Gözaltına Alındı

19 Mayıs Gençlik ve spor bayramını türm yurtta türk bayrakları ve istiklal marşı ile kutlanırken, kayseride ingiliz bayrağı desenli havluyu balkonuna asan İran uyruklu sahış yak paça göz altına alındı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Kayseri'de Balkona İngiliz bayrağı Asan Şahıs Gözaltına Alındı
20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:50

Kayseri'de İngiliz bayrağına benzeyen havlu olay oldu

İranlı şahsın balkonuna astığı İngiltere bayrağına benzeyen havlu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis, şahsı gözaltına aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanan bir olay ortalığı karıştırdı.

Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı.

Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ye tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

İRANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yi gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kayseri Valiliği'nin soruşturma kararı gündemde

Kayseri Valiliği'nin soruşturma kararı gündemde

İngiliz bayrağı desenli havluyu balkona astığı için şikayet edilen kişinin polis tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili tartışmalar büyüyor.

Kayseri'de meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Üzerinde İngiliz bayrağının desenleri bulunan havluyu kurutmak için balkona asan İranlı, komşularının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"İNGİLİZ BAYRAKLI HAVLUSU..."

Kayseri Valiliği konuyla  ilgili, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

ALKIŞLARLA GÖZALTINA ALINDI

Bu açıklama, yaşananları Türkiye'nin gündemine taşıdı.

İngiliz bayrağı desenli  havluyu asan kişinin İranlı olduğu anlaşıldı.

Gözaltı sırasında çevredekiler polis ekiplerini alkışladı.

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murtaza - 7 saat önce
adam nerden bilsin bizim rahatsız bir millet olduğumuzu , yarın birgün de gömleğinin renginden dolayı adamı linç edebiliriz...
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