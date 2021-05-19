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19 Mayıs Çarşamba Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

19 Mayıs Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

19 Mayıs Çarşamba Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!
19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:00

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 937 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı. Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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