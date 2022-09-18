19 Eylül Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

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19 Eylül Pazartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 977,90 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,57 artışla 983,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük 971,99, en yüksek 988,00 seviyelerini gören Gram Altın, günü 983,47 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 18.09.2022 tarihinde 971,99 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 983,47 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,2653 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,03 azalışla 18,2607 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2277, en yüksek 18,2950 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,2607 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 16.09.2022 tarihinde ise 18,2950 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,2607 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,2674 ile başlayan Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,14 artışla 18,2910 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1814, en yüksek 18,3685 seviyelerini gören Euro, günü 18,2910 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2910 TL'ye karşılık gelmektedir.

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