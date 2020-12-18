19 Aralık Cumartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Düne göre vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 246 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel korona tablosunu paylaştı.

Güncel tabloya göre bugün vaka sayısı 30 binin altında seyrederek 26 bin 410 oldu.

Hastanede tedavileri biten 31 bin 945 kişi taburcu olurken, 246 kişi daha hayatını kaybetti.

Bu vefat sayısı, salgının başından itibaren kaydedilen en güksek günlük vefat sayısı oldu.

AĞIR HASTA SAYISI VE AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE BAŞLADI

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." notuyla yaptı.