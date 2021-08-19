19 Ağustos Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

19 Ağustos 2021 burç yorumları sabah ve akşam saatlerine dikkat çekiyor. 19 Ağustos Perşembe günü Boğa burcu yeni haber alabilir, İkizleri birtakım ödemeler bekliyor. Günlük burç yorumları hayata bakış açınızı değiştirebilir. Oğlakları ise ailevi konular bekliyor.

19 AĞUSTOS PERŞEMBE BURÇ YORUMLARI

19 Ağustos Perşembe günü Ay tüm gün zodyağın en ciddi ve çalışmayı seven burcu Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Gün genelinde pozitif enerjiler var. Aynı zamanda sabah erken saatlerde aklımızdakileri gerçekleştirmek adına enerjiler bizi destekliyor olacak. 19 Ağustos 2021 burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün zodyağın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Sabah erken saatlerde aklındakileri gerçekleştirmek adına destekleyici enerjiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

perşembe günü boyunca uzak yerlerdeki akrabalarınla ilgili konular önem kazanabilir. Akşam saatlerinde alacağın haberler bakış açını değiştirecektir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde ödemelerin ile ilgili konularda yenilikler olabilir. Akşam saatlerinde pozitif enerjiler var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Perşembe günü Ay tüm karşıt burcun olan Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde içsel motivasyonun hayli yüksek olacaktır.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Yabancılarla ilgili işlerinde alacağın haberler olumlu olacak. Olayları akışına bırakmalısın.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Ne zamandır aklında olan konularınla ilgili olarak haberler alabilirsin. Bilhassa günün ilk yarısında bu etkilere daha aktif seyrediyor olacak.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

İşinle ilgili konularda yenilikler olabilir. Günün ikinci yarısında iletişime ve ilişkilerine dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca yakın çevrenle ilgili konulara odaklanıyorsun. Akşam saatlerinde tartışmalara girmekten imtina etmelisin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularda karşı tarafla anlaşmazlıklar içerisinde kalacağın durumlar olabilir. Akşam saatlerinde bir konuda atağa geçmeni gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Perşembe günü önemli olaylar içerisinde kalabilirsin. Ailenle ilgili konular gündemini meşgul ediyor.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Bilinçaltı konuların ve rüyaların bugünlerde önem kazanabilir. Çalışma arkadaşların ile aranda bir konuda hiç yoktan bir tartışma uzayabilir. Telefon görüşmelerine dikkat etmelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sosyal çevrenden kişilerin önemli hale geleceği perşembe günü senden bir konuda yardım isteyen arkadaşların olabilir. Akşam saatlerinde iletişim konularında dikkatli olmalısın.