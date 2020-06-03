180 Günlük Yeni Plan Başlıyor ! Başbakan Açıkladı

180 Günlük Yeni Plan Başlıyor ! Başbakan Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından açıklanmaya başlanan 100 ve 180 günlük eylem planlarına corona virüs salgını kaynaklı ara verilirken, normalleşme süreci ile beraber plan çalışmaları da yeniden hız kazanacak .

YENİ 180 GÜNLÜK PLAN

Daha önce açıklanan planda corona virüs salgını sarkmalar meydana gelirken, Cumhurbaşkanlığı’nda yeni 180 günlük planla ilgili çalışmaların başlaması adına düğmeye basıldı .

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin sonrasında ise hükümetin ilk 100 gününde gerçekleştirdiği icraatların izlenmesi adına yapılan , “İcraat Programları” çalışması, corona virüs salgını sebebiyle sona ermişti .



100 günlük planlar daha sonra 180 gün olarak yapılanmaktadır. Bu sene başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2019 senesi değerlendirme” konuşmasında da 6 aylık atılacak adımlar kamuoyuna açıklandı.

Mart ortasında salgınının Türkiye’yi de etkisi altına almasının ardından planlanan birçok adım henüz işleme alınmamıştı ve askıya alındı.

YAZIN BAŞLAMASIYLA AÇIKLANACAK

Salgının etkisinin azalmaya başlaması ile 180 günlük eylem planı çalışmalarına da tekrardan hız verildi. Bu ay boyunca çalışmaların yapılması ve yaz ortasında 180 günlük eylem planının açıklanması bekleniyor.



Eylem planı ile ilgili koordinasyonu ise, daha önceki planlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bizzat yürütüyor. heran başlamaya hazır durumda .