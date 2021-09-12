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18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

Henüz 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, ilk Grand Slam turnuvasında ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon oldu. Dünya sıralamasında 150. sırada yer alan Raducanı, 1977'den beri bu ünvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu. Final galibi Raducanu 2.5 milyon sterlin ödül aldı. 24 saat içinde 500 binden fazla takipçi kazandı. Raducanu'yu bekleyen başka büyük gelirler de var. Amerika Açık'ı kazanan en genç tenisçi artık Sharapova değil, Raducanu.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu
12 Eylül 2021 Pazar 23:09

18 yaşındaki İngiliz tenisçi Emma Raducanu, son 44 yılda Grand Slam'i kazanan ilk İngiliz kadın tenisçi olarak da tarihe geçti.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

Emma Raducanu, teniste yeni çağın başlangıcı kabul edilen 1968'ten bu yana büyük tenis turnuvalarında finale kalan en genç oyuncu olmuştu.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

SHARAPOVA'YI GERİDE BIRAKTI

Maria Sharapova'nın 2004 yılında aldığı Amerika Açık'ı kazanan en genç tenisçi unvanı da artık Raducanu'nun.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

TAKİPÇİ YAĞDI

Finalden önce 500 bin civarında takipçisi olan Raducanu, zaferden sonra 1 milyona ulaştı. Şu andaki takipçi sayısı 1.3 milyon kişi.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

KISA SÜREDE MİLYARDER OLACAK

2.5 milyon sterlin ödül alan Raducanu, ekstra reklam paylarından da para alacak. Gelecek ay Vogue dergisinde de kapak mankeni olacak 18 yaşındaki tenisçinin, çeşitli anlaşmalarla 'milyarder' olacağı belirtiliyor.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu

JACK GREALİSH'TEN TEBRİK

Manchester City'nin 118 milyon poundluk transferi Jack Grealish de, 18 yaşındaki tenisçiyi tebrik etti. Grealish, "O tarih yazdı" açıklamasını yaptı.

18 yaşındaki güzel tenisçi Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 1 günde dünya yıldızı oldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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