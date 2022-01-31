18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti

Brezilya'da yaşayan 18 yaşındaki kız, 29 yaşındaki eşiyle evlendikten sonra yeni evine gitti. Genç kızın gerdek gecesinde kocasıyla ilişkiye girdiği sırada fenalaşarak yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bulunan Ibirité kentinde ikamet eden 18 yaşındaki genç kız, 29 yaşındaki bir adamla dünyaevine girdi. İkili, düğünün ardından yeni evlerine gitti ve düğün akşamı gerdek gecesine girdi.

İLİŞKİ SIRASINDA FENALAŞTI

İkilinin cinsel ilişki yaşadığı sırada 18 yaşındaki kızın nefesi kesilmeye başladı. Kocasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gelinin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından konuşan acılı koca, ambulansın geç geldiğini öne sürerek, tepki gösterdi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Genç kıza yönelik yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanmadı. Önümüzdeki günlerde otopsisi yapılacak kızın bronşiti olduğu ve bu nedenle ilişki anında hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.