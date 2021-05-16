18 yaş altı toplu ulaşım yasağı devam edecek mi, 65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi, yasak mı?

18 yaş altı ile 65 yaş üstü için geçerli olan toplu taşıma yasağı ile ilgili beklenen açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi içerisinde bu yaş grupları içerisinde bulunan kişilerin toplu ulaşım kullanıp kullanamayacaklarını belirtti. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu ulaşım yasak mı?

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokak kısıtlamaları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanırken toplu ulaşım kullanma durumlarındaki kısıtlamada devam kararı alındı.

Buna göre 18 yaş altı için sokak kısıtlaması kaldırılırken 65 yaş üstü içinse sadece 2 doz koronavirüs aşısı olanlar sokak kısıtlamasından muaf olacaklar. Aşı olmayan 65 yaş üstü kişilerse sadece 10:00-14:00 arası dışarı çıkabilecekler. Peki, bu yaş grubundakiler toplu taşıma araçlarını kullanabilecek mi?

Genelgede yer alan ilgili madde şöyle: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmemesi...''

Buna göre 65 yaş üstü ile 18 yaş altı toplu taşıma yasağı devam edecek.

18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu mu? Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Bakanlık resmen açıkladı. Yarından itibaren geçerli olacak ve kalıcı normalleşmenin sağlanması için tedbirler denetlenecek. Türkiye'de tam kapanma dönemi sona ererken 17 Mayıs'tan itibaren yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili kafa karışıklığı vardı. İçişleri Bakanlığı tüm soru işaretlerini giderdi ve Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede kademeli normalleşme adım adım anlatıldı. Milyonlar 1 Haziran'a kadar devam edecek normalleşme sürecini merak ediyor. Özellikle bu süreçte sokağa çıkma yasağı kapsamı, hafta içi sokağa çıkma saatleri, hafta sonu yasakları ile açılacak iş yerleri ile ilgili detaylar araştırılırken 18 yaş altı içi getirilen kısıtlamalar da en çok sorgulanan konular arasında geliyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu mu? 8 yaş altı seyahat edebilir mi? 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı dolmuşa ve otobüse binebilir mi? İşte İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ve 18 yaş altı için getirilen yasaklar...