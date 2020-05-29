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18 yaş altı çocuklar ve gençler Seyahat edebilecek mi? 18 Yaş Altı Şehirler Arası Seyahat Yasağı Var mı 2020

18 Yaş altı çocuklar ve gençler şehirler arası seyhaat yapabilecek mi? 18 yaş altı şehirler arası seyahat serbest mi? Cezası var mı? Aileden biri olunca 18 yaş altına şehirler arası yolculuk serbestlik var mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen seyahat yasağının kalkmasıyla, 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin büyükleri ile yolculuk etmesi mümkün olacak.

18 yaş altı çocuklar ve gençler Seyahat edebilecek mi? 18 Yaş Altı Şehirler Arası Seyahat Yasağı Var mı 2020
29 Mayıs 2020 Cuma 10:46

Koronavirüsle mücadelede gelinen noktada, hayatın normalleşmesinin amaçlayan adımlar, 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyuluyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SERBEST MESLEK SAHİPLERİ YASAKTAN MUAF

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

18-20 YAŞ ARASI, SOKAĞA ÇIKABİLECEK

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden, 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

18 yaş altı çocuklar ve gençler, büyükleriyle gezebilecek

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE GENÇLER, BÜYÜKLERİYLE SEYAHAT EDEBİLECEK

Daha önce yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.



Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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