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18 Temmuz Pazar Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

18 Temmuz Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

18 Temmuz Pazar Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:34

Sağlık Bakanlığı,son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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