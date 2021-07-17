18 Temmuz Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

18 Temmuz Pazar günü burçları olumlu bir gün bekliyor. Akrep burcu önemli destek alabilir. Kova burcu şaşırabilir. Peki, 18 Temmuz Pazar günü burçları bekleyen sürprizler neler? İşte detaylar...

18 TEMMUZ 2021 PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

18 Temmuz Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca yoğun ve gergin enerjiler var. Otorite figürleri ile zorlanmalar yaşayabiliriz. Ay Satürn zorlayıcı açısının etkisiyle birtakım kısıtlayıcı durumlara maruz kalabiliriz. Akşam saatlerinde beklenmedik gelişmeler planlarımızı değiştirmemize neden olabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

18 Temmuz Pazar günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca zihinsel gerginliklerin söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıradışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Aşk hayatında sabah saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. Baban ya da otorite figürün kişilerle aranda tartışmalara dikkat etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru bir konuda beklemediğin bir haber alabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Beklenmedik gelişmeler sabah saatlerinde huzurunu kaçırabilir. Ne zamandır beklediğin bir destek bugün hayatındaki önemli bir erkekten görebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Parasal konularının öne çıktığı bugünlerde beklenmedik gelişmeler baş ağrıtıcı olabilir. Akşam saatlerine doğru daha kendinle kalman gereken enerjiler var.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay bugün senin burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde eşinden önemli bir işinle ilgili destek alabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Arka planda kalmış konuların gün boyunca öne çıkarak zihinsel anlamda seni meşgul edebilir. Akşam saatlerinde cömert bir tanıdığının desteği hayli önemli olacaktır.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bu gece arkadaşlarından alacağın bazı haberler hem şaşırtıcı hem de zihinsel açıdan zorlayıcı olabilir. Akşam saatlerinde ise beklemediğin bir konudaki şaşırtıcı gelişmeler planlarını bozabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sıradışı konular sabah saatlerinde seni şaşırtacak olabilir. Kariyer hayatına ilişkin konular kafanı kurcalayacak olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Uzak akrabalarından alacağın haberler senin adına şaşırtıcı olabilir. Cömert bir el bugün seni çok mutlu ediyor. Hissiyatının hayli güçlü olacağı bir gündesin.