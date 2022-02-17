18 Şubat Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 818,21 ile başlayan Gram Altın, saat 23:35 itibarıyla %1,32 artışla 829,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 818,24, en yüksek 818,73 seviyelerini gören Gram Altın, günü 818,65 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 17.02.2022 tarihinde ise 830,88 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 829,27 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,6063 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:34 itibarıyla %0,10 azalışla 13,5835 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5716, en yüksek 13,6479 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,6026 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 15.02.2022 tarihinde ise 13,6807 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5835 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,4914 ile başlayan Euro kuru, saat 23:35 itibarıyla %0,08 azalışla 15,4684 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4262, en yüksek 15,5438 seviyelerini gören Euro, günü 15,4884 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 04.02.2022 tarihinde ise 15,6160 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,4684 TL'ye karşılık gelmektedir.

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