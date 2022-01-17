18 Ocak Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren ve komşularının ev ve arabalarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim, muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı. İğrenç olay sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gören kadının savcılığa yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.