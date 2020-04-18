18 NİSAN 2020 Cumartesi 2020 Korona Virüs Vaka Sayıları ve Ölüm Sayıları Türkiye Corona Virüs Detayları

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 18 NİSAN 2020 Cumartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 18 NİSAN 2020 Cumartesi ve 19 Nisan 2020 Pazar Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 18 NİSAN 2020 Cumartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 18 NİSAN 2020 CUMARTESİ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 17 NİSAN 2020 CUMARTESİ Son Dakika

Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1,5 milyonu aştı malesef..

İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Sağlık için Bu Virüse Karşı savaşmak için evde kalın, kalamıyorsanızda tedbiri en üst düzeyde alın lütfen !!

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

BUGÜNKÜ YAPILAN Koronavirüs TEST SAYISI: 40,520

BUGÜNKÜ Korona Virüs VAKA SAYISI: 3783

BUGÜNKÜ Korona Virüs ÖLÜM SAYISI: 121

BUGÜNKÜ Korona Virüs İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1822

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Dün Yaptığı açıklamda ; Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü YENİ vaka sayısı 4.353 ölüm sayısı ise 126 olmuştu.

Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 82,329 oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden

sayımız ise yükselerek şuana kadar toplamda 1890 olurken, Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise şuanakadar toplamda 10,453 oldu.

Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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