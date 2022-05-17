18 Mayıs Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu

18 Mayıs Çarşamba Korona virüs vaka sayısı kaç?, ölüm sayısı kaç oldu?, mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu?, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

Koronavirüs (coronavirüs) tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından güncel verilerle yayımlanıyor. Tabloda ise bin 407 vaka oranı ve 5 vefat sayısı yer aldı. Covid-19 salgını dolayısıyla başlatılan turkuaz korona tablosunda 147 bin aşı oranı yer alındı. Peki, güncel korona tablosu son durumu nedir?

Sağlık Bakanlığı, günlük olarak kovid-19 tablosunu yayımlanıyor. Üç doz uygulanan aşılamada 147 milyon oranına ulaşıldı. Vaka, vefat, iyileşen hasta ve uyulanan aşı ve test oranları tabloda güncel olarak bulunuyor. İşte, 15 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı...

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, günlük olarak verileri covid-19 sayfasından yayımlıyor. Tabloda son durum ise merakla araştırılıyor. 15 Mayıs korona tablosu yayımlandı. Buna göre, 1.154 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 10 kişi vefat etti.