18 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

18 Mart Cuma burç yorumları kendinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Günlük burç yorumları çevrenizdeki ilişkileri yorumluyor. 18 Mart'ta kalbi boş olan Yengeçler sürpriz bir karşılaşma yaşayabilir, İkizler burcu paradan yana şanslı. İşte 18 Mart Cuma aşktan paraya kadar tüm kararlarınızı alt üst edebilir. 18 Mart'ta Koç burcu terfi alabilir, Boğalara aşk var.

18 Mart 2022 günlük burç yorumları herkesi farklı konularda düşündürüyor. Kimi burçlardan ilişkisine yön belirliyor, kimi iş hayatında bir kapı aralıyor. Peki, kimin şansı daha açık? Astroloji ne diyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Astroloji herkesin hayatını farklı şekilde etkiliyor. Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre hazırlanan 18 Mart günlük burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında bilgi veriyor. 18 Mart'ta Koç burcu terfi alabilir, bazı Yengeç burçları Dolunay ile boşanma kararı alabilir. Boğa burcuna ise aşk var. İşte 12 burç ve yorumları...

KOÇ: Çocuklarının sorumluluğu artabilir, aile bireyleri ile daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Koç burçları yaşadığı yeri değiştirmek isteyecek. Ev alım satım işlemleri hız kazanabilir. Uzunca süredir bekledikleri bir miras varsa çözümlenme sürecinin içerisine girmiş olabilir. İş hayatında önemli bir proje yürütüyorsa isminden söz ettirebilir ve terfi alacağı bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Dış görünüş değişmek üzere, fazla kilolar varsa gitmek üzere haberiniz olsun. Başkalarına ve başkalarının söylediklerine değil, aşkınıza ve sevdiğiniz kişiye odaklanmalısınız.

BOĞA: Aşk geliyor. Bir süredir Boğaların enerjisi oldukça arttı ve gergin pek çok enerjiye rağmen güç buldukları bir süreci de yaşıyorlar. Bu Dolunay Aşk enerjinizi arttıracak. Dikkat edilmesi gereken bir konu var ki eski ve yeni beraberlik arasında git gel yaşanabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya, ahını almamaya aman dikkat. Şanslı iş anlaşmaları ve para kazanacağınız projeler kapınızda. Evlilik hazırlığı yapanlar, başkalarının sözlerine bakmazlarsa hazırlıklarında hız kazanabilirler.

İKİZLER: Kariyer hayatınızda önemli bir sürecin başındasınız. Ses getirecek projelere imza atmak üzeresiniz. Uzunca süredir netlik kazanmayan pek çok proje bu Dolunay ile birlikte size destek veriyor olacak. Para kazanacaksınız. Ev satın almak isteyenler bu Ay gelişen maddi artış konularıyla birlikte Mayıs - Temmuz arasında alım satım işlemleri yapabilirler. Sürpriz hamilelikler yaşayabilirsiniz, dikkat. Aşk konusunda yalnız olanlar yuva kurabileceğiniz beraberliklere kalbinizi açabilirsiniz. Gökyüzü sizin için aşkı çağırıyor.

YENGEÇ: Dış görünüşünüzün değişeceği önemli bir sürecin içerisindesiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz güzellik bakımlarınızı yaptırabilir ve tarzınızı değiştirebilirsiniz. Evi taşımak, uzak bir şehre yerleşmek, iş kurmak isteyenlerin planlarının destekleneceği güzel bir zaman döngüsü sizi bekliyor. Evliliğinizin veya beraberliğinizin içerisinde akrabalarınızın çıkarabileceği problemlere karşı dikkatli olmalısınız. Bazı Yengeç burçları bu Dolunay ile boşanma kararı da alabilir, sonradan üzülmemek adına problemlerinizin birbirinizden sebep olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğitim-öğretim projeleri ile alakalı zorlayıcı ama kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döneminin içerisine girmektesiniz.

ASLAN: Şanslı bir dönemin içerisindesiniz. Beraberliğinizde birbirinizle daha fazla zaman geçireceğiniz ve adeta kabuğunuza çekilip kenetleneceğiniz bir süreç sizinle birlikte olabilir. Yalnız olanlar bu dolunay ile birlikte aşk onların kapılarını çalabilir ve karşılarına çıkabilecek aşk belki de arkadaş ortamlarından olabilir. Bu süreç içerisinde aşkı biraz gizli kapaklı yaşama isteğiniz olabilir. Haritasına göre aşk vaat etmeyenler ise sadece şuna dikkat etsin. Geçmiş aşkın yaraları ile çaresiz hissetme ve melankolik düşünceler Aslanlarla olabilir. Para enerjiniz artıyor. Bugünlerde atacağınız adımlar Mayıs - Temmuz arasında size maddi anlamda gelen gelirlerin artışını sağlayabilir.

BAŞAK: Bu Dolunay ile birlikte sağlık kontrollerinizi eksiksiz yaptırmalısınız. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Evinizin içerisinde dekorasyon değişikliği yapmak, eski kıyafet ve mobilyalardan kurtulmak için harika zaman döngüsü. Kariyer ve iş fırsatlarıyla ilgili kendinizi göstereceğiniz güzel bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Ev satın almak ve ev satmak isteyenler şanslı bir zaman döngüsü içerisine girmek üzeresiniz. Önümüzdeki 15 günlük zaman içerisinde aşk sizi bulur ise önümüzdeki Mayıs - Temmuz arasında bu ilişki ciddileşebilir ve önümüzdeki sene evlilik yapabilirsiniz. Dostunuzu düşmanınızı bu Dolunay ile birlikte daha net anlayacaksınız.

TERAZİ: İş hayatınızdaki dengesizliklerin yerine oturmaya başladığı önemli bir sürecin içerisindesiniz. Şu 2,5 yıldır uğraştığınız iş konuları hakkında şansınızın döneceği yeni bir dönem sizinle birlikte olacak. Yeni eve taşınmak isteyenler bu Dolunay ile birlikte taşınma arayışları, geçecekleri evin eksikleri ile ilgilenebilirler. Bazı Terazi burçları hamilelik haberleri verecek. Aşk da uzunca süredir sınandığınız konulardan yana ödüllerinizi almak üzeresiniz. Görünmeyenin arkasını fark ettiğinizde güçleneceksiniz.

AKREP: Aile büyüklerinizin sağlık sıkıntıları ile uğraştığınız bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Issızlaştığınızı hissettiğiniz bir sürecin içerisinden geçerken yalnızsanız sizi mutlu edebilecek bir beraberlik kapınızı çalabilir. Evliyseniz aileniz ve eşiniz arasındaki sıkıntılardan yorulmuş olabilirsiniz. Yaşadığınız olayları büyütmeniz sonucunda önümüzdeki sene itibariyle ayrılık kararları alabilirsiniz, aman dikkat. Mahkeme, nafaka ve iş anlaşmalarıyla ilgili önemli bir sürecin içerisindeyseniz gökyüzü sizi destekliyor. Çocukları olanlar bu Dolunay ile birlikte her zamankinden fazla çocuklarıyla ilgilenmeliler. Sizin fark etmediğiniz içsel bir yara yaşıyor olabilirler.

YAY: Evlilik süreci içerisinde olanlar hazırlıklarını arttıracakları bir sürecin içerisindeler. Taşınmak isteyen Yay burçları ise bu Dolunay ile birlikte kalbinize göre bir ev bulabilir ve taşınma sürecini başlatabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile birlikte uzun kısa seyahatler gündeminizde olabilir. Maddi anlamda hayalinizdeki pek çok şeyin gelişmesi için biraz zamana ihtiyacınız bulunuyor ama pek çok konu yoluna girecek merak etmeyin, borçlanmamaya özen göstermelisiniz. Yakın akrabalarınızın bazı sağlık problemleri veya sizin olası ameliyat işlemleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: Kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın arkadaşlarınız arasında uzunca süredir belirsiz olan pek çok konu açığa çıkmak üzere. Olası küslüklere ve sıkıntılarla yüzleşeceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Çıkabilecek problemler mirasın bölüşümü sebebiyle olabilir. Önemli bir projeniz bulunuyorsa önümüzdeki 15 gün içerisinde açıklamak isteyebilirsiniz. Eğitim almak, üniversite ve projelerinizle isminizden söz ettirmek istiyorsanız şanslı bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Mevcut bir sözleşmeniz varsa sonlanacağı ve önümüzdeki süreç ile yeni bir iş teklifi veya terfi alacağınız yeni bir sözleşme yapma ihtimaliniz bulunuyor. Ev alımı hakkında araştırma yapmak, araba alım satım işlemleri için gökyüzü çok uygun. Yalnız olanlar arkadaşlıktan aşka dönüşebilecek aşklara kapılarını açabilirler.

KOVA: Şanslı bir döneme giriş yapmak üzeresiniz. Geçtiğimiz ay oldukça gerildiniz, kendinizi yanlış ifade etmiş olabilir, olası küskünlüklere sebep olmuş olabilirsiniz. Aşk konusunda kırıldığınız, kırdığınız pek çok konuyu şimdi toparlama dönemi. Yalnızsanız bu Dolunay ile birlikte aşk kapınızı çalabilir. Evliyseniz bebek planı yapabilirsiniz. Kariyerinizde büyük bir yükselişe hazırlıklı olmalısınız. Hem kariyer hem de para artışınız olabilir. Ufak bir kredi çekip ev sahibi olmak isteyenler karlı atılımlar yapabilir.

BALIK: Aile büyükleri ve çevrenizdeki pek çok kişinin sağlık problemi sizi içsel anlamda yoruyor olabilir. Sağlığınızla ilgili iyileşme süreci içerisinde olacaksınız, ancak yine de kendinizi fazla zorlamamalısınız. Hamile olanlar veya bebek tedavisi görenler biraz daha fazla önem göstermeli kendilerine. Beslenme düzeninizi değiştirmek ve diyet yapmak için harika zamanlar. İşe gitmek ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorundaysanız bu ay korona salgınına biraz daha dikkat etmeli, önlemlerinizi çoğaltmalısınız. Evliliğinde sıkıntı yaşayanlar bu ay tamam mı devam mı kararı alabilir. Ayrılık yaşayanların bir kısmı üzülmesin Mayıs - Temmuz arasında belki yeni bir aşk kapıyı çalacak olabilir.